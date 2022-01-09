Погба возвращается на родину

Летом 2016 года Погба стал футболистом Манчестер Юнайтед, перейдя из туринского Ювентуса. Трансфер обошелся МЮ в 105 миллионов евро, что до сих пор является рекордом для клуба.

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Через 6 лет Манчестер Юнайтед рискует потерять Погба бесплатно. У футболиста заканчивается контракт с клубом и уже сейчас Поль может вести переговоры с другими командами о трансфере в статусе свободного агента.

Сообщается, что Погба не планирует продлевать контракт с "красными дьяволами". Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 28-летнего футболиста является французский ПСЖ.

МЮ не планирует продлевать контракт с Погба

Также не планирует удержать Погба и Манчестер Юнайтед, который не делал футболисту предложение продлить контракт.

Сейчас француз травмирован и его возвращение затягивается. В сезоне-2021/0222 Погба выходил на поле только в 13 матчах. На его счету 13 ассистов.

Летом 2019 года МЮ при похожих обстоятельствах потерял Андера Эрреру, перешедшего в ПСЖ.

Что касается французского клуба, то в 2021 году ПСЖ в статусе свободного агента подписал контракт с Лионелем Месси, Серхио Рамосом и другими игроками.