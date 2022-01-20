Протягом останніх місяців у ЗМІ з'являлася інформація, що Барселона може продовжити контракт з футболістом попри фінансові проблеми. За даними журналістів, сторони не могли дійти згоди через завищені апетити француза.

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Ситуацію довкола Дембеле погіршували й проблеми футболіста з дисципліною. Він став першим гравцем, якого оштрафував новий тренер каталонців Хаві.

Директор Барселони: Дембеле має покинути клуб

Порушення Дембеле, як передають іспанські ЗМІ, набули постійного характеру. На фоні цих проблем та умов француза щодо контракту Барселона вирішила попрощатися з гравцем.

Спершу футболіст не потрапив у заявку команди на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка Більбао. Після цього офіційну заяву зробив директор Барселони Матеу Алемані.

Він розповів, що переговори з Дембеле та його агентами щодо нового контракту розпочалися приблизно у липні 2021 року. Проте всі пропозиції Барселони гравець відкинув.

"Весь цей час, шість, майже сім місяців, ми вели діалог, розмовляли, Барса робила різні пропозиції, намагалася знайти спосіб, щоб гравець продовжував кар'єру в нас, а його агент систематично відхиляв ці пропозиції", – розповів Матеу Алемані.

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Директор каталонців заявив, що Барселона хоче, аби Дембеле покинув клуб до кінця зимового трансферного вікна.

Сьогодні, 20 січня, за одинадцять днів до закінчення терміну, коли він міг ухвалити контракт, очевидно, що гравець не хоче залишатися у Барселоні і не прихильний до майбутнього проєкту Барси. Ми довели до його відомості та відомості його агентів, що він має покинути клуб негайно, тому що нам потрібні віддані гравці, і ми сподіваємось, що трансфер відбудеться до 31 січня,

– заявив Алемані.

До уваги. Дембеле – найдорожчий футболіст в історії Барселони. Влітку 2017 року каталонці заплатили Боруссії Дортмунд за перехід Усмана 140 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, це третій найдорожчий трансфер в історії футболу.

Дембеле не хоче покидати Барселону