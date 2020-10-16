"Барселона" вмешается в борьбу за Мбаппе – "Реал" может остаться за бортом
Каталонская "Барселона" готова включиться в борьбу за французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Клуб составит конкуренцию своему извечному конкуренту " Реалу "и английскому "МанСити".
Один из кандидатов в президенты каталонского клуба Виктор Фонт отметил, что приобретение 21-летнего форварда парижан как свою приоритетную трансферную цель. Об этом сообщает издание AS.
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Еще один клиент на Мбаппе
Такой переход может состояться в том случае, если Виктора Фонта изберут на эту должность. Тогда новый президент клуба попытается подписать игрока сборной Франции уже следующим летом. Прямыми конкурентами "Барселоны" являются "Манчестер Сити" и "Реал". Последние готовы заплатить за французского нападающего и отдать голкипера Тибо Куртуа, который должен стать частью трансфера.
Француз не собирается подписывать новое соглашение с ПСЖ и намерен по истечению контракта покинуть Париж. Боссы французов не хотят отпускать лидера команды бесплатно, поэтому настроены продать футболиста уже в летнее трансферное окно следующего года.
Мбаппе очень удачно начал новый сезон. 21-летний нападающий провел 3 поединка в футболке ПСЖ, где дважды отмечался забитыми голами и еще трижды отдал результативные передачи на партнеров по команде.
Боссы ПСЖ тоже не отсиживаются без дела и уже предложили ему новый 5-летний контракт с бешеной суммой – зарплата Мбаппе 30 миллионов евро в год.
Что известно о Мбаппе?
21-летний Килиан в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Он также вице-чемпион Европы и финалист Лиги чемпионов 2020 года. В мае 2020 года Мбаппе был признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, второй раз подряд получив "Золотую бутсу".
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