Каталонская "Барселона" готова включиться в борьбу за французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Клуб составит конкуренцию своему извечному конкуренту " Реалу "и английскому "МанСити".

Один из кандидатов в президенты каталонского клуба Виктор Фонт отметил, что приобретение 21-летнего форварда парижан как свою приоритетную трансферную цель. Об этом сообщает издание AS.

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Еще один клиент на Мбаппе

Такой переход может состояться в том случае, если Виктора Фонта изберут на эту должность. Тогда новый президент клуба попытается подписать игрока сборной Франции уже следующим летом. Прямыми конкурентами "Барселоны" являются "Манчестер Сити" и "Реал". Последние готовы заплатить за французского нападающего и отдать голкипера Тибо Куртуа, который должен стать частью трансфера.

Француз не собирается подписывать новое соглашение с ПСЖ и намерен по истечению контракта покинуть Париж. Боссы французов не хотят отпускать лидера команды бесплатно, поэтому настроены продать футболиста уже в летнее трансферное окно следующего года.

Интересно! Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Боссы хотят выручить за переход Мбаппе в другой клуб около 250 миллионов евро. В 2018 году парижане заплатили "Монако" за Мбаппе 180 миллионов евро, и до сих пор остается вторым самым дорогим трансфером в мире после трансфера бразильца Неймара.

Мбаппе очень удачно начал новый сезон. 21-летний нападающий провел 3 поединка в футболке ПСЖ, где дважды отмечался забитыми голами и еще трижды отдал результативные передачи на партнеров по команде.

Боссы ПСЖ тоже не отсиживаются без дела и уже предложили ему новый 5-летний контракт с бешеной суммой – зарплата Мбаппе 30 миллионов евро в год.