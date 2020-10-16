"Барселона" втрутиться у боротьбу за Мбаппе – "Реал" може залишитись за бортом
Каталонська "Барселона" готова включитись у боротьбу за французького нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Клуб складе конкуренцію своєму одвічному конкуренту "Реалу" та англійському "МанСіті".
Один з кандидатів у президенти каталонського клубу Віктор Фонт зазначив, що придбання 21-річного форварда парижан як свою пріоритетну трансферну мету. Про це повідомляє видання AS.
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Ще один клієнт на Мбаппе
Такий перехід може відбутись у тому разі, якщо Віктора Фонта оберуть на цю посаду. Тоді новий президент клубу спробує підписати гравця збірної Франції вже наступного літа. Прямими конкурентами "Барселони" є "Манчестер Сіті" та "Реал". Останні готові заплатити за французького нападника та віддати голкіпера Тібо Куртуа, який повинен стати частиною трансферу.
Француз не збирається підписувати нову угоду з ПСЖ та має намір по закінченню контракту покинути Париж. Боси французів не хочуть відпускати лідера команди безкоштовно, тому налаштовані продати футболіста вже у літнє трансферне вікно наступного року.
Мбаппе дуже вдало розпочав новий сезон. 21-річний нападник провів 3 поєдинки у футболці ПСЖ, де двічі відзначався забитими голами та ще тричі віддав результативні передачі на партнерів по команді.
Боси ПСЖ теж не відсиджуються без діла та вже запропонували французу новий 5-річний контракт із шаленою сумою – зарплата Мбаппе 30 мільйонів євро на рік.
Що відомо про Мбаппе?21-річний Кіліан у 2018 році став чемпіоном світу у складі збірної Франції. Він також віцечемпіон Європи та фіналіст Ліги чемпіонів 2020 року. У травні 2020 року Мбаппе був визнаний кращим бомбардиром чемпіонату Франції, вдруге поспіль отримавши "Золоту бутсу".
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