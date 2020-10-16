Каталонська "Барселона" готова включитись у боротьбу за французького нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Клуб складе конкуренцію своєму одвічному конкуренту "Реалу" та англійському "МанСіті".

Один з кандидатів у президенти каталонського клубу Віктор Фонт зазначив, що придбання 21-річного форварда парижан як свою пріоритетну трансферну мету. Про це повідомляє видання AS.

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Ще один клієнт на Мбаппе

Такий перехід може відбутись у тому разі, якщо Віктора Фонта оберуть на цю посаду. Тоді новий президент клубу спробує підписати гравця збірної Франції вже наступного літа. Прямими конкурентами "Барселони" є "Манчестер Сіті" та "Реал". Останні готові заплатити за французького нападника та віддати голкіпера Тібо Куртуа, який повинен стати частиною трансферу.

Француз не збирається підписувати нову угоду з ПСЖ та має намір по закінченню контракту покинути Париж. Боси французів не хочуть відпускати лідера команди безкоштовно, тому налаштовані продати футболіста вже у літнє трансферне вікно наступного року.

Цікаво! Контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2022 року. Боси хочуть виручити за перехід Мбаппе у інший клуб близько 250 мільйонів євро. У 2018 році парижани заплатили "Монако" за Мбаппе 180 мільйонів євро, що й досі залишається другим найдорожчим трансфером у світі після трансферу бразильця Неймара.

Мбаппе дуже вдало розпочав новий сезон. 21-річний нападник провів 3 поєдинки у футболці ПСЖ, де двічі відзначався забитими голами та ще тричі віддав результативні передачі на партнерів по команді.

Боси ПСЖ теж не відсиджуються без діла та вже запропонували французу новий 5-річний контракт із шаленою сумою – зарплата Мбаппе 30 мільйонів євро на рік.