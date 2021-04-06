Барселона 5 апреля на "Камп Ноу" принимала Вальядолид в рамках 29 тура Ла Лиги. Каталонский клуб лишь на последней минуте встречи вырвал победу.

Барселона – Вальядолид 1:0

Гол: Дембеле, 90

Удаление: Плано, 79

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Уже на 9-й минуте гости могли открыть счет встречи. Удар после углового от Кодро взял на себя каркас ворот.

Ответ Барселоны был не менее опасным. Педри нанес дальний удар, голкипер парировал выстрел, но мяч после его сейва попал в стойку. На перерыв команды при "сухом" счете.

Спаситель Дембеле

После отдыха футболисты продолжали штурмовать ворота голкиперов. Дембеле мощно пробил из пределов штрафной, но на подхвате уже был Гризманн. Мяч разминулся рядом со стойкой после удара в падении головой от Антуана.

В середине второго тайма Месси решился на дальний удар, но мяч не сумел прошить сетку ворот. Всю ситуацию контролировал голкипер Вальядолида.

За десять минут до завершения матча Плано сфолил на Дембеле и увидел перед собой красную карточку. Вальядолид в меньшинстве доигрывал этот поединок.

На последней минуте противостояния каталонский клуб таки вышел вперед в счете. Дембеле на дальней стойке удачно замкнул передачу головой от Араухо – 1:0.

Барселона минимально переиграла Вальядолид. После этой победы команда Рональда Кумана опередила Реал в турнирной таблице и приблизилась к лидеру сезона Атлетико. Сейчас у каталонского клуба 65 очков, это лишь на один пункт меньше, чем у Атлетико.

Барселона – Вальядолид видеообзор