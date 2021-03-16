В понедельник, 15 марта, Барселона на своем поле принимала Уэску в рамках 27 тура Ла Лиги. Каталонцы легко разгромили соперника и приблизились к лидеру сезона Атлетико.

Барселона – Уэска 4:1

Голы: Месси, 13, 90, Гризманн, 35, Мингуэса, 53 – Мир, 45+4

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Этот матч был особенным для Лионеля Месси. Для аргентинца поединок стал 767 поединком в футболке каталонцев. Лео удалось сравняться по количеству матчей с легендой клуба Хави.

Уже на 13-й минуте Месси отметил такой рекорд голом. Лионель решился на дальний выстрел – мяч рикошетом от перекладины залетел в сетку, 1:0.

Альба мог удвоить преимущество Барселоны. Жорди ворвался в штрафную и в упор с острого угла расстрелял владения Фернандеса – каркас ворот спас Уэску.

Однако еще до перерыва хозяева все же забили второй гол. Гризманн с дальнего расстояния решил проверить свою правую пушку и пробил – голкипер не сумел дотянуться до мяча, 2:0.

Гости не опустили руки и отыграли один гол. В добавленное к первому тайму время тер Штеген сфолил на Мире. Арбитр назначил пенальти, к точке подошел сам Мир и уверенно обыграл голкипера – 2:1. Именно при таком счете команды ушли на отдых.

Продолжение разгрома

После перерыва команде Рональда Кумана быстро удалось увеличить преимущество на табло. Месси выполнил верховую передачу в штрафную соперника, где на втором этаже лучше всего сыграл Мингуэса и головой перевел мяч мимо вратаря – 3:1.

Мир снова мог сократить цифры на табло, но мяч пролетел над перекладиной. На последних минутах основного времени матча Месси оформил дубль. Аргентинец снова решился на удар из-за пределов штрафной Уэски. Его выстрел был бильярдным, мяч залетел прямо в угол ворот – 4:1.

Барселона убедительно обыграла Уэску. После победы каталонский клуб приблизился к лидеру Ла Лиги Атлетико. Теперь между клубами всего четыре очка разницы.

Уэска идет на последнем, 20 месте, в их активе 20 пунктов.

Барселона – Уэска видеообзор