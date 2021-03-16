У понеділок, 15 березня, Барселона на власному полі приймала Уеску у рамках 27 туру Ла Ліги. Каталонці легко розгромили суперника та наблизились до лідера сезону Атлетіко.

Барселона – Уеска 4:1

Голи: Мессі, 13, 90, Грізманн, 35, Мінгуеса, 53 – Мір, 45+4

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Цей матч був особливим для Ліонеля Мессі. Для аргентинця поєдинок став 767 поєдинком у футболці каталонців. Лео вдалось зрівнятись за кількістю матчів з легендою клубу Хаві.

Вже на 13-й хвилині Мессі відзначив такий рекорд голом. Ліонель наважився на дальній постріл – м'яч рикошетом від поперечини залетів у сітку, 1:0.

Альба мг подвоювати перевагу Барселони. Жорді увірвався у штрафний та впритул з гострого кута розстріляв володіння Фернандеса – каркас воріт врятував Уеску.

Однак ще до перерви господарі таки забили другий гол. Матч був наповнений шедеврами. Грізманн з дальньої відстані вирішив перевірити свою праву гармату та пробив – голкіпер не зумів дотягнутись до м'яча, 2:0.

Гості не опустили руки та відіграли один гол. У доданий до першого тайму час тер Штеген сфолив на Міру. Арбітр призначив пенальті, до позначки підійшов сам Мір та впевнено переграв голкіпера – 2:1. Саме за такого рахунку команди пішли на відпочинок.

Продовження розгрому

По перерві команді Рональда Кумана швидко вдалось збільшити перевагу на табло. Мессі виконав верхову передачу у штрафний суперника, де на другому поверсі найкраще зіграв Мінгуеса та головою перевів м'яч повз воротаря – 3:1.

Мір знову міг скоротити цифри на табло, але м'яч пролетів над поперечиною. На останній хвилин основного часу матчу Мессі оформив дубль. Аргентинець знову наважився на удар з-за меж штрафного майданчику Уески. Його постріл був більярдним, м'яч залетів прямо у кут воріт – 4:1.

Барселона переконливо переграла Уеску. Після звитяги каталонський клуб наблизився до лідера Ла Ліги Атлетіко. Тепер між клубами лише чотири очки різниці.

Уеска йде на останньому 20 місці, у їх активі 20 пунктів.

Барселона – Уеска відеоогляд