Барселона с трудом пробилась в четвертьфинал Лиги Европы: видеообзор

Барселона 17 марта смогла дожать Галатасарай в 1/8 финала Лиги Европы. Каталонский клуб направился в четвертьфинал турнира.

Галатасарай - Барселона 1:2

Голы: Маркан, 29 – Педри, 37, Обамеянг, 49

Первый поединок между этими клубами в Испании закончился нулевой мировой 0:0. Все решалось в Турции, сообщает 24 канал.

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Уже в первом тайме команды обменялись голами. Сначала забили хозяева. На 29-й минуте Маркан лучше всего сыграл после подачи с углового и головой перевел мяч в сетку ворот Барселоны – 1:0.

Уже через восемь минут гости сравняли цифры на табло. Торрес отдал классную передачу на Педри в штрафной соперника. Испанец на покушении убрал двух игроков Галатасарая и легко пробил мимо голкипера – 1:1.

На перерыв команды ушли при равном счете 1:1.

Победный гол Обамеянга

После отдыха подопечным Хави удалось быстро выйти вперед. На 49-й минуте после нескольких рикошетов мяч полетел в Обамеянг, который занес его в ворота оппонента – 1:2.

Как ни старались хозяева, но изменить счет на табло уже не смогли.

Барселона победила Галатасарай со счетом 1:2 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Галатасарай – Барселона: видеообзор матча