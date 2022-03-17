Галатасарай – Барселона 1:2

Голи: Маркан, 29 – Педрі, 37, Обамеянг, 49

Перший поєдинок між цими клубами в Іспанії закінчився нульовою мировою 0:0. Все вирішувалось у Туреччині, повідомляє 24 канал.

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Вже у першому таймі команди обмінялись голами. Спершу забили господарі. На 29-й хвилині Маркан найкраще зіграв після подачі з кутового та головою перевів м'яч у сітку воріт Барселони – 1:0.

Вже через вісім хвилин гості зрівняли цифри на табло. Торрес віддав класну передачу на Педрі у штрафному суперника. Іспанець на замаху прибрав двох гравців Галатасараю та легко пробив повз голкіпера – 1:1.

На перерву команди пішли за рівного рахунку 1:1.

Переможний гол Обамеянга

Після відпочинку підопічним Хаві вдалось швидко вийти уперед. На 49-й хвилині після декількох рикошетів м'яч полетів до Обамеянга, який заніс його у ворота опонента – 1:2.

Як не старались господарі, але змінити рахунок на табло вже не змогли.

Барселона перемогла Галатасарай з рахунком 1:2 та вийшла у чвертьфінал Ліги Європи.

Галатасарай – Барселона: відеоогляд матчу