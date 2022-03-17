Галатасарай - Барселона 1:2
Голы: Маркан, 29 – Педри, 37, Обамеянг, 49
Первый поединок между этими клубами в Испании закончился нулевой мировой 0:0. Все решалось в Турции, сообщает 24 канал.
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Уже в первом тайме команды обменялись голами. Сначала забили хозяева. На 29-й минуте Маркан лучше всего сыграл после подачи с углового и головой перевел мяч в сетку ворот Барселоны – 1:0.
Уже через восемь минут гости сравняли цифры на табло. Торрес отдал классную передачу на Педри в штрафной соперника. Испанец на покушении убрал двух игроков Галатасарая и легко пробил мимо голкипера – 1:1.
На перерыв команды ушли при равном счете 1:1.
Победный гол Обамеянга
После отдыха подопечным Хави удалось быстро выйти вперед. На 49-й минуте после нескольких рикошетов мяч полетел в Обамеянг, который занес его в ворота оппонента – 1:2.
Как ни старались хозяева, но изменить счет на табло уже не смогли.
Барселона победила Галатасарай со счетом 1:2 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.
Галатасарай – Барселона: видеообзор матча