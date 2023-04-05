Барселона – Реал 0:4

Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 (пен), 81.

В Испании определились финалисты Кубка страны, пишет 24 канал. В первом полуфинале Осасуна обыграла Атлетик (1:0/1:1) и вышла всего во второй в своей истории финал турнира.

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Ее соперником должен стать кто-то из грандов – Барселона или Реал. В первой игре на "Сантьяго Бернабеу" минимальную победу одержали каталонцы благодаря автоголу Милитао.

Удачное завершение первого тайма

Поэтому неудивительно, что перед ответным матчем на "Камп Ноу" фаворитами были именно подопечные Хави. Первый тайм прошел при равной игре, но прямо перед перерывом гости смогли выйти вперед.

Бензема и Винисиус организовали красивую контратаку и бразилец в итоге пробил тер Штегена. Таким образом, на второй тайм команды выходили уже при равном общем счете.

Похоже, что гол Винисиуса вдохновил Реал, и тот в первые минуты после перерыва добил соперника по Эль Класико. На 50-й минуте Бензема удвоил счет. На ударную позицию Карима вывел Модрич и нападающий с линии штрафной попал в угол ворот Барселоны.

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Первый финал с 2014 года

А через восемь минут мадридцы довели счет до разгромного. Кессье сбил соперника в собственной площадке и Бензема без проблем реализовал пенальти. Это был, по сути, нокаут, у Барселоны почти не было шансов вернуться в игру.

В свою очередь Бензема успел еще раз забить, реализовав пас Винисиуса в контратаке. Это уже второй хет-трик подряд для Карима. Таким образом, мадридцы выходят в первый за девять лет финал Кубка Испании. Битва за трофей с Осасуной состоится 6 мая в Севилье.

Видеообзор матча Барселона – Реал: