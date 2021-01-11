Барселона зіграє проти Реалу в спеціальних футболках: фото
На 11 квітня в чемпіонаті Іспанії заплановано "ель-класіко" – Реал на власному полі прийматиме Барселону. На цей матч гості вийдуть в спеціальних футболках.
На гру проти Реала керівництво Барселони вирішило розробити унікальний дизайн футболок. Його використають лише для цього матчу, і називатиметься він "Edición Especial El Clásico", пише AS.
Варто побачити Гравець Барселони забив прямим ударом з кутового: відео шедевру
На формі буде поєднання дизайнів двох форм – так званих блауграни та сеньєри. Перша – це синьо-гранатові кольори, які є традиційним для футбольного клубу Барселони. Сеньєра – це прапор, створений на основі гербу Королівства Арагону, в якому на золотому тлі розміщені чотири горизонтальні червоні смуги. Саме на основі цього прапора був створений каталонський націоналістичний прапор.
Завдання клубу за допомогою цього спеціального видання форми підкреслити концепцію "Ми граємо такими, якими ми є" – "почуття належності до клубу, цінності, які нас об'єднують, і все, що робить нас такими, якими ми є".
Форма Барселони на матч проти Реалу / Фото AS
Відзначимо, що ця форма стане п'ятою, в якій зіграє Барселона в цьому сезоні. Команда вже використовує традиційну синьо-гранатову форму в широкі полоски. Також в них є комплекти цілковито чорної та рожевої форми. Ще один комплект – жовто-червоний, який і повинен нагадувати сеньєру.
Поділитися новиною