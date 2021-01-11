На 11 квітня в чемпіонаті Іспанії заплановано "ель-класіко" – Реал на власному полі прийматиме Барселону. На цей матч гості вийдуть в спеціальних футболках.

На гру проти Реала керівництво Барселони вирішило розробити унікальний дизайн футболок. Його використають лише для цього матчу, і називатиметься він "Edición Especial El Clásico", пише AS.

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На формі буде поєднання дизайнів двох форм – так званих блауграни та сеньєри. Перша – це синьо-гранатові кольори, які є традиційним для футбольного клубу Барселони. Сеньєра – це прапор, створений на основі гербу Королівства Арагону, в якому на золотому тлі розміщені чотири горизонтальні червоні смуги. Саме на основі цього прапора був створений каталонський націоналістичний прапор.

Варто додати, що капітанську пов'язку саме таких кольорів носять в Барселоні.

Завдання клубу за допомогою цього спеціального видання форми підкреслити концепцію "Ми граємо такими, якими ми є" – "почуття належності до клубу, цінності, які нас об'єднують, і все, що робить нас такими, якими ми є".



Форма Барселони на матч проти Реалу / Фото AS

Відзначимо, що ця форма стане п'ятою, в якій зіграє Барселона в цьому сезоні. Команда вже використовує традиційну синьо-гранатову форму в широкі полоски. Також в них є комплекти цілковито чорної та рожевої форми. Ще один комплект – жовто-червоний, який і повинен нагадувати сеньєру.