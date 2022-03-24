Барселона собирает средства для беженцев из Украины: на "Камп Ноу" откроют центр помощи
24 марта 2022 , 20:44Читати новину українською
Источник:сайт Барселоны
Испанская Барселона решила поддержать украинцев, вынужденных покинуть родные дома. Каталонцы будут помогать беженцам.
Испанцы солидарны с Украиной
Испанский гранд официально сообщил о начале сбора средств для помощи украинским беженцам, которые из-за войны войны оказались в Каталонии Барселона не смогла обойти стороной беду в Украине.
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Клуб организовал этот сбор в компании Красного Креста. Также команда поможет украинцам с продуктами.
На домашней арене каталонского клуба "Камп Ноу" будет открыт пункт сбора продуктов питания.
Барселона помогает беженцам из Украины / Фото с сайта клуба
- Напомним, что другой испанский гранд "Реал" еще раньше выделил один миллион евро для беженцев из Украины.
- Бывший защитник "Королевского клуба" Серхио Рамос приступил к сбору средств для поддержки Украины.