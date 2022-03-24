Іспанці солідарні з Україною

Іспанський гранд офіційно повідомив про початок збору коштів для допомоги українським біженцям, які через війну опинились у Каталонії. Барселона не змогла обійти стороною біду в Україні.

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Клуб організував цей збір у компанії з Червоним Хрестом. Також команда допомагатиме українцям із продуктами.

На домашній арені каталонського клубу "Камп Ноу" буде відкритий пункт збору продуктів харчування.



Барселона допомагає біженцям із України / Фото з сайту клубу