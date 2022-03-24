Іспанці солідарні з Україною
Іспанський гранд офіційно повідомив про початок збору коштів для допомоги українським біженцям, які через війну опинились у Каталонії. Барселона не змогла обійти стороною біду в Україні.
Варто прочитати Зозуля розповів про перші результати проєкту на потреби української армії
Клуб організував цей збір у компанії з Червоним Хрестом. Також команда допомагатиме українцям із продуктами.
На домашній арені каталонського клубу "Камп Ноу" буде відкритий пункт збору продуктів харчування.
Барселона допомагає біженцям із України / Фото з сайту клубу
- Нагадаємо, що інший іспанський гранд Реал ще раніше виділив один мільйон євро для біженців із України.
- Колишній захисник "Королівського клубу" Серхіо Рамос розпочав збір коштів для підтримки України.