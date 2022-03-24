Испанцы солидарны с Украиной

Испанский гранд официально сообщил о начале сбора средств для помощи украинским беженцам, которые из-за войны войны оказались в Каталонии Барселона не смогла обойти стороной беду в Украине.

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Клуб организовал этот сбор в компании Красного Креста. Также команда поможет украинцам с продуктами.

На домашней арене каталонского клуба "Камп Ноу" будет открыт пункт сбора продуктов питания.



Барселона помогает беженцам из Украины / Фото с сайта клуба