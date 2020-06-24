"Барселона" 23 июня принимала "Атлетик" Бильбао в матче 31 тура Ла Лиги. Каталонцы благодаря голу Ракитича одержали минимальную победу над гостями.

Барселона – Атлетик 1:0

Голы: Ракитич, 71

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В 30 туре Ла Лиги "Барселона" играла на выезде с "Севильей". Каталонцы контролировали игру, но им никак не удавалось устроить острые моменты с игры, поэтому сделали акцент на штрафных ударах. Однако, так и не смогли продолжить победную серию. Матч завершился сухой ничьей – 0:0.

"Атлетик" дома принимал "Бетис". На 7-й минуте встречи хозяевам поля удалось выйти вперед. Гол в активе Мартинеса, который стал первым и единственным во встрече. итоговый счет поединка – 1:0.

Сухой тайм

После подачи углового "Атлетик" создал остроту у ворот "Барселоны" – Тер Штеген спас команду.

Сразу ответ от хозяев, игрок каталонцев нанес удар в штрафной соперника, защитник заблокировал удар.

Мяч был больше под контролем хозяев встречи, но "Атлетик" раз за разом создавал полумоменты у ворот соперника.

На 13-й минуте футболист "Атлетика" Уильямс получил передачу и нанес удар на границе штрафной – мяч коснулся сетки ворот, но с внешней стороны.

Месси отдал передачу на Суареса, который был свободен, то мощно пробил, мяч пролетел далеко от ворот.

Хорошо сыграл Семеду, который расположился на границе штрафной, получил передачу и пробил в левый угол ворот. Но удар получился не точным – мимо ворот.

Месси выполнил опасную передачу в штрафную. Хороший пас, но защитники сыграли надежно и выбили мяч подальше от своих владений.

Несколько полумоментов от "Барселоны" не закончились остротым моментом. В конце первого тайма каталонцы пытались выйти вперед в счете, но защита гостей была на месте.

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Доминирование каталонцев

Прекрасно обработал пас в штрафной Гризманн. Нанес удар в ворота, но мяч отбил голкипер.

Фати потерял голевой момент. Футболист каталонцев находился в идеальной позиции для удара, но плохо пробил головой из района 11-метровой отметки после великолепной передачи верхом – выше ворот.

На 71-й минуте встречи "Барселоне" же удалось открыт счет матча. Месси отдал голевой пас, а отличился Ракитич. Он пробил в левый угол ворот с штрафной – 1:0.

Хороший рывок выполнил Суарес в штрафную соперника, но его мощный удар надежно заблокировал защитник.

"Барселона" дальше строила позиционные атаки на ворота соперников.

На 80-й минуте Месси обыграл нескольких защитников и вышел один на один с голкипером. Он нанес удар, но мяч пролетел в сантиметрах у стойки.

Гости пытались сравнять счет, но больше, чем полумоменты создать не удалось.

Опасный штрафной заработал "Барселона", но Месси неудачно реализовал стандарт.

Месси открылся на линии штрафной и получил пас от Фати. Аргентинец продемонстрировал хороший дриблинг, но слабо пробил – мяч пролетел рядом с левой штангой.

Нуньес создал для себя немного свободного пространства перед воротами и нанес удар после розыгрыша штрафного. Удар головой был совсем неточным, мяч пролетел значительно выше ворот.

Итоговый счет встречи – 1:0.

Каталонцы благодаря успеху снова вышли на первую строчку таблицы, опередив "Реал". В их активе 68 пунктов. У мадридцев еще матч в запасе.

"Атлетик" остается на 10 месте, у команды из Бильбао 42 набранных пунктов.

Обзор матча Барселона – Атлетик

Турнирная таблица Ла Лиги