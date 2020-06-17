В своем единственном сезоне за "Барселону" украинец Дмитрий Чигринский запомнился мало чем. Но эпизод в матче с "Сарагосой" фаны помнят до сих пор.

"Барселона" побеждала "Сарагосу" на выезде со счетом 2:0 и на 73-й минуте Пеп сказал украинцу готовиться к выходу на поле. Чигринский объяснил тренеру, что тот уже использовал все три замены, пишет 24 канал.

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После этого забавного эпизода скамейка запасных "Барсы", где находились Боян Кркич, Тьерри Анри и Яя Туре, высмеяли Пепа Гвардиолу.

Чигринский отказался выходить на замену "Барселоны": смотрите видео

Карьера Дмитрия Чигринского в "Барселоне"

После победы в Кубке УЕФА 2009 защитником заинтересовалась испанская "Барселона" – президент клуба Жоан Лапорта лично прилетел в Донецк вести переговоры, но "Шахтер" отклонил предложение в 15 млн евро.

Впоследствии каталонский клуб поднял цену до 25 млн евро и после Суперкубка УЕФА, который состоялся 28 августа 2009 года, защитник стал полноценным игроком "Барселоны". Там он сыграл 12 матчей. Трансфер Чигринского в "Барселону" считают одним из самых провальных в истории клуба.