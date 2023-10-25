В среду 25 октября донецкий Шахтер сыграет свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горняков" будет грозная Барселона.

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В преддверии важного матча тренерский штаб "горняков" определился со стартовым составом. В центр защиты Шахтера вернусь Валерий Бондарь, который составит дуэт вместе с Николаем Матвиенко.

В нападении сыграет Даниил Сикан, в последнее время демонстрирующий результативную игру.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ШАХТЕРА: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Судаков, Криськив, Зубков, Бондаренко – Сикан.

Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Судаков, Криськив, Зубков, Бондаренко – Сикан. Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Келси.

Стартовый состав Шахтера / ФК Шахтер

Напомним, что матч Лиги чемпионов Барселона – Шахтер начнется в 19.45 по киевскому времени.