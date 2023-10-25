У середу, 25 жовтня, донецький Шахтар зіграє свій третій матч групового етапу Ліги чемпіонів. Суперником "гірників" буде грізна Барселона.

До теми Шахтарю втрачати нічого, – Йовічевіч оцінив шанси "гірників" у матчі проти Барселони

Напередодні важливого матчу тренерський штаб "гірників" визначився зі стартовим складом. У центр захисту Шахтаря повернуся Валерій Бондар, який складе дует разом із Миколою Матвієнком.

У нападі зіграє Данило Сікан, який останнім часом демонструє результативну гру.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ШАХТАРЯ: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Бондаренко – Сікан.

Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Бондаренко – Сікан. Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Чигринський, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Келсі.

Стартовий склад Шахтаря / ФК Шахтар

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів Барселона – Шахтар розпочнеться о 19:45 за київським часом.