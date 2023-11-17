Звездный футболист Реала высоко оценил игру Шахтера в Лиге чемпионов против Барселоны

Донецкий Шахтер сумел взять реванш у Барселоны за поражение 2:1 в первом лобовом матче группового раунда Лиги чемпионов. В тренерском штабе "горняков" рассказали, кто похвалил игру "кротов" из звезд мирового футбола.

Ассистент главного тренера Шахтера Марио Станич рассказал о разговоре с ветераном Реала Лукой Модричем после первого матча против Барселоны, в котором "горняки" и уступили со счетом 2:1. Однако даже поражение не заставило хейти донецкую команду.

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Предсказал победу "горняков"

Одним из тех, кто похвалил игру "кротов", стал хорватский полузащитник "сливочных" Модрич. Лука в разговоре с помощником Марино Пушича отметил игру украинского клуба против гранда Ла Лиги, особенно ему понравилась игра "горняков" во втором тайме.

В том диалоге Модрич заверил, что во втором матче против Барселоны у Шахтера тоже все будет хорошо, главное лишь, чтобы волнение не возобладало. Слова Луки были пророческими.

Во втором поединке Шахтер минимально обыграл "дома" испанский клуб благодаря единственному голу Даниила Сикана 1:0. Тогда команда Пушича совершила главную сенсацию 4-го тура Лиги чемпионов.

После этого матча Барселона играла против Реала в традиционном "Эль-Классико" в Ла Лиге. Модрич вышел на поле лишь на 63-й минуте вместо Тони Крооса, но и этого времени хватило хорвату, чтобы оформить голевой ассист на Джуда Беллингема, принесшего победу "сливочным" 1:2. Это пока единственное результативное действие хорвата в 15 сыгранных матчах сезона-2023/2024.

Шахтер после победы над Барсой сохранил с собой третье место в группе "Н", набрав уже 6 очков. Барселона и Порту имеют в своем активе по 9 баллов и занимают первые две позиции. Антверпен с нулем в наследии замыкает квартет.

В 5-м туре группового раунда ЛЧ "горняки" примут Антверпен. Поединок намечен на 28 ноября.