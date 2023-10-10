Дырка в обороне: ключевой защитник Барселоны пропустит игру против Шахтера в Лиге чемпионов

Барселона довольно неожиданно потеряла очки в рамках 9-го тура испанской Ла Лиги. "Блаугранас" расписала выездную мировую 2:2 с Гранадой.

Не обошлось в этом матче не только потерями баллов для гостей. В конце первого тайма Хави вынужденно забрал с поля Жуля Кунде. Вместо 24-летнего защитника на поле появился Рональд Араухо.

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Утрата каталонского клуба

Замена Кунде была вынужденной. Француз травмировал левое колено. После поединка защитнику провели медицинское обследование, чтобы установить точный диагноз и серьезность травмы.

В СМИ сообщают, что Кунде растянул внутреннюю боковую связку левого колена. На восстановление Жулю потребуется не менее 4 недель.

А это значит, что футболист пропустит 5 ближайших матчей Барселоны – три в Ла Лиге (Атлетика, Реала и Реал Сосьедад) и два в Лиге чемпионов. Оба в еврокубках против донецкого Шахтера (25 октября и 7 ноября).

Следует отметить, что первую встречу против "горняков" пропустит и 19-летний Гави, который был изъят во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов против Порта. Травму в поединке получил польский нападающий "блаугранас" Роберт Левандовский.

Напомним, что Барселона после двух туров лидирует в группе "Н", набрав максимальные 6 баллов. Шахтер с 3 очками идет третьим.

Пока в чемпионатах наступила пауза, вызванная поединками сборных.

Кунде выступает за Барселону с конца июля 2022 года. В текущем сезоне-2023/2024 Жюль провел за испанский гранд уже 11 матчей, в которых забил один гол.