Не обійшлось у цьому матчі не лише втратами балів для гостей. Наприкінці першого тайму Хаві вимушено забрав із поля Жуля Кунде. Замість 24-річного захисника на полі з'явився Рональд Араухо.

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Втрата каталонського клубу

Заміна Кунде була вимушеною. Француз травмував ліве коліно. Після поєдинку оборонцю провели медичне обстеження, аби встановити точний діагноз та серйозність травми.

У ЗМІ повідомляють, що Кунде розтягнув внутрішньо бічну зв'язку лівого коліна. На відновлення Жулю потрібно буде щонайменше 4 тижні.

А це означає, що футболіст пропустить 5 найближчих матчів Барселони – три у Ла Лізі (Атлетіка, Реала та Реал Сосьєдад) та два у Лізі чемпіонів. Обидва у єврокубках проти донецького Шахтаря (25 жовтня та 7 листопада).

Слід відзначити, що першу зустріч проти "гірників" пропустить й 19-річний Гаві, який був вилучений у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів проти Порту. Травму у тому поєдинку отримав польський нападник "блаугранас" Роберт Левандовський.

Нагадаємо, що Барселона після двох турів лідирує у групі "Н", набравши максимальні 6 балів. Шахтар із 3 очками йде третім.

Наразі у чемпіонатах настала пауза, яка викликана поєдинками збірних.

До слова. Кунде виступає за Барселону із кінця липня 2022-го. У поточному сезоні-2023/2024 Жуль провів за іспанський гранд вже 11 матчів, у яких забив один гол.