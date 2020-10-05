4 октября "Барселона" померялась силами с "Севильей" в матче 5-го тура Ла Лиги. Команды не смогли определить победителя – 1:1.

Барселона – Севилья 1:1

Голы: Коутиньо, 10 – де Йонг, 8

Футболисты "Севильи" стремительно пошли в атаку с первых минут и не давали хозяевам показать свою игру на поле. Такая активность уже с первых минут воплотилась в гол, пишет 24 канал.

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Равная игра

Френки де Йонг подобрал мяч в штрафной и переиграл голкипера ударом по центру ворот – 0:1.

Недолго радовались гости. Уже через две минуты хозяева сравняли счет. Коутиньо получил прекрасную голевую возможность в штрафной и вколотил мяч под перекладину – 1:1.

Прекрасный момент упустил Гризманн. Француз получил поперечную передачу в штрафной площадке и нашел свободную зону для удара. Его попытка оказалась неточной – мяч полетел в сторону от ворот.

Очень острый ответ был от гостей. Сусо был близок к тому, чтобы забить ударом из пределов штрафной площадки, но мяч пролетел возле ворот. Месси пробил из пределов штрафной – мяч снова не хочет залетать в ворота. В первой 45-минутке команды так и не сумели больше отличиться в воротах.

"Сухой" тайм

"Барселона" начала второй тайм с атак. Роберто был готов уйти в прорыв, но игрок соперника выбил мяч.

Ракитич, который недавно перебрался из "Барселоны" в "Севилью", оказался открытым в перспективной позиции, получив поперечную передачу на границе штрафной площадки, но мяч после его удара просвистел мимо левой стойки ворот.

Адресатом ювелирно точной поперечной передачи в штрафную становится Эн Несири, который головой отправил мяч высоко над перекладиной ворот.

Активный Месси нанес неистового удара с границы штрафной площадки. Но голкипер Боно справился с этим неудобным ударом аргентинцем, который выдал чрезвычайный сейв, не позволив мячу оказаться в сетке.

Последнюю прекрасную возможность вывести "Барселону" вперед имел Тринкан. Он получил точную передачу в штрафной и сразу пробил. Мяч летел в угол ворот, но Боно продемонстрировал свое мастерство и выполнил блестящий сейв.

Итоговый счет встречи – 1:1.

Барселона – Севилья видеообзор

Турнирная таблица Ла Лиги