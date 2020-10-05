Мессі не допоміг "Барселоні" вирвати перемогу над "Севільєю": відео
4 жовтня "Барселона" помірялась силами з "Севільєю" у матчі 5-го туру Ла Ліги. Команди не змогли визначити переможця – 1:1.
Барселона – Севілья 1:1
Голи: Коутінью, 10 – де Йонг, 8
Футболісти "Севільї" стрімко пішли у атаку вже з перших хвилин та не давали господарям показати свою грою на полі. Така активність вже з стартових хвилин втілилась у гол, пише 24 канал.
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Рівна гра
де Йонг підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом по центру воріт – 0:1.
Не довго раділи гості. Вже за дві хвилини господарі зрівняли рахунок. Коутінью отримав чудову гольову нагоду в штрафному майданчику і вгатив м'яч під поперечину – 1:1.
Чудовий момент змарнував Грізманн. Француз отримав поперечну передачу в штрафному майданчику і знайшов вільну зону для удару. Його спроба виявилась невлучною – м'яч полетів убік від воріт.
Дуже гостра відповідь була від гостей. Сусо був близький до того, щоб забити ударом з меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів біля воріт. Мессі пробив з меж штрафного майданчика – м'яч знову не хоче залітати у ворота. У першій 45-хвилинці команди так і не зуміли більше відзначитись у воротах.
"Сухий" тайм
"Барселона" розпочала другий тайм із атак. Роберто був готовий піти у прорив, але гравець суперника вибив м'яч.
Ракітіч, який нещодавно перебрався із "Барселони" у "Севілью", виявився відкритим у перспективній позиції, отримавши поперечну передачу на межі штрафного майданчика, але м'яч після його удару просвистів повз ліву стійку воріт.
Адресатом ювелірно точної поперечної передачі в штрафний майданчик стає Ен Несірі, котрий головою відправив м'яч високо над поперечиною воріт.
Активний Мессі завдав несамовитого удару з межі штрафного майданчика. Але голкіпер Боно впорався з цим незручним ударом аргентинця, котрий видав надзвичайний сейв, не дозволивши м'ячу опинитись у сітці.
Останню чудову нагоду вивести "Барселону" вперед мав Трінкан. Він отримав точну передачу в штрафному майданчику та відразу пробив. М'яч летів у кут воріт, але Боно продемонстрував свою майстерність і виконав блискучий сейв.
Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1.
Барселона – Севілья відеоогляд