"Севилья" 4 октября испытает "Барселону" Рональда Кумана в рамках 5-го тура испанской Ла Лиги. Прогноз букмекеров на матч "Барселона" – "Севилья" читайте в материале Спорт 24.

Барселона – Севилья: прогноз

Каталонская команда удачно начала сезон, одержав две победы. "Барселона" разгромила "Вильярреал" и "Сельту". Об этом сообщает 24 канал.

Идентичній старт продемонстрировала "Севилья". Подопечные Хулене Лопетеги одолели "Кадис" и "Леванте".

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Прогноз Marathonbet

В компании Marathonbet считают хозяев фаворитом матча "Барселона" – "Севилья". Коэффициент на то, что каталонцы одолеют "Севилью" и получат третью подряд победу в чемпионате – 1,63.

"Севилья" в Суперкубке УЕФА доказала, что может быть неуступчивой даже в поединках с лучшими командами мира. Испанцы только в дополнительное время уступили "Баварии", которая еще летом громила "Барселону" 8:2.

Коэффициент на то, что "Севилья" победит "Барселону" – 6. Очевидно, что гости не откажутся и от ничьей на "Камп Ноу". Такой итог игры букмекеры оценили коэффициентом 4,50.