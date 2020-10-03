"Севілья" 4-го жовтня випробує "Барселону" Рональда Кумана у рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги. Прогноз букмекерів на матч "Барселона" – "Севілья" читайте у матеріалі Спорт 24.

Барселона – Севілья: прогноз

Каталонська команда вдало розпочала сезон, здобувши дві перемоги. "Барселона" розгромила "Вільярреал" та "Сельту". Про це повідомляє 24 канал.

Ідентичний старт продемонструвала "Севілья". Підопічні Хулене Лопетегі здолали "Кадіс" та "Леванте".

До речі: Дорогоцінний новачок "Барселони" осоромився на представленні – не зміг набити м'яч: відео

Прогноз Marathonbet

У компанії Marathonbet вважають господарів фаворитом матчу "Барселона" – "Севілья". Коефіцієнт на те, що каталонці здолають "Севілью" та здобудуть третю поспіль перемогу в чемпіонаті – 1,63.

"Севілья" у Суперкубку УЄФА довела, що може бути непоступливою навіть у поєдинках з найкращими командами світу. Іспанці тільки в додатковий час поступилися "Баварії", яка ще влітку громила "Барселону" 8:2.

Коефіцієнт на те, що "Севілья" переможе "Барселону" – 6. Очевидно, що гості не відмовляться і від нічиєї на "Камп Ноу". Такий підсумок гри букмекери оцінили коефіцієнтом 4,50.