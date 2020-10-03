Поединок чемпионата Испании между "Барселоной" и "Севильей" начнется в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

К теме: Барселона – Севилья: прогноз букмекеров на топ-матч Ла Лиги

Где смотреть матч Барселона – Севилья

Трансляция матча "Барселона" – "Севилья" в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед игрой

"Барселона" удачно начала сезон, одержав две победы. Каталонцы разгромили "Вильярреал" и "Сельту".

Идентичный старт продемонстрировала "Севилья". Подопечные Хулене Лопетеги одолели "Кадис" и "Леванте".

"Сине-гранатовые" последний матч с "Севильей" сыграли 0:0, поэтому андалузцев нельзя списывать со счетов.