Поєдинок чемпіонату Іспанії між "Барселоною" і "Севільєю" розпочнеться о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.

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Де дивитися матч Барселона – Севілья

Трансляція матчу "Барселона" – "Севілья" в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед грою

"Барселона" вдало розпочала сезон, здобувши дві перемоги. Каталонці розгромили "Вільярреал" та "Сельту".

Ідентичний старт продемонструвала "Севілья". Підопічні Хулене Лопетегі здолали "Кадіс" та "Леванте".

"Синьо-гранатові" останній матч із "Севільєю" зіграли 0:0, тому андалузців не можна списувати з рахунків.