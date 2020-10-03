Поєдинок чемпіонату Іспанії між "Барселоною" і "Севільєю" розпочнеться о 22:00.Про це повідомляє 24 канал. До теми:Барселона – Севілья: прогноз букмекерів на топ-матч Ла Ліги Де дивитися матч Барселона –Севілья Трансляція матчу "Барселона" – "Севілья" в Україні буде доступна на платформі Megogo. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн". Перед грою "Барселона" вдало розпочала сезон, здобувши дві перемоги. Каталонці розгромили"Вільярреал" та "Сельту". Ідентичний старт продемонструвала "Севілья". Підопічні Хулене Лопетегі здолали "Кадіс" та "Леванте". "Синьо-гранатові" останній матч із "Севільєю" зіграли 0:0, тому андалузців не можна списувати з рахунків.