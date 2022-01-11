Барселона – Реал: где смотреть Суперкубок Испании
11 января 2022 , 20:55Читати новину українською
Источник:24 канал
Барселона и Реал 12 января встретится в 184-м в истории "классическом" дерби в рамках полуфинала Суперкубка Испании. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Топовый матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретится Барселона и Реал, начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Барселона – Реал: где смотреть
Трансляция поединка Барселона – Реал в Украине будет доступна на платформе Megogo.
Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".
Перед матчем
- Барселона ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах перед поездкой в Саудовскую Аравию. И теперь это серьезное достижение каталонского клуба.
- На прошлой неделе Барселона с трудом выиграла в Кубке Испании у скромного Линареса (2:1). Каталонцы "вытащили" матч во втором тайме, одержав волевую победу.
- Реал тем временем на всех порах мчится навстречу победе в чемпионате Испании. Даже сейчас, в середине сезона, сложно поверить, что в Испании кому-то удастся остановить эту машину.
- На выходных "Мадрид" легко разобрался с Валенсией (4:1). По два мяча забили Карим Бензема и Жуниор Винисиус. Кто бы мог подумать, что они будут разрывать с такой силой.