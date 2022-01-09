Гранада – Барселона 1:1

Голы: Пуэртас, 89 – Люк де Йонг, 57

Удаление: Гави, 79 (Барселона)

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Уже на 10-й минуте Люк де Йонг отправил мяч в сетку ворот команды Роберта Морено, однако этот гол был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

Однако во втором тайме 31-летний нидерландский нападающий все же добился своего. На 57-й минуте Люку ассистировал самый титулованный футболист планеты Дани Алвес. Для 38-летнего бразильца это был уже второй официальный матч после возвращения в Барселону.

Концовку противостояния с Гранадой каталонцы провели в меньшинстве. На 80-й минуте Гави получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку.

Вдесятером подопечные Хави Эрнандеса не смогли удержать победный счет. На 89-й минуте Антонио Пуэртас принес хозяевам ничью.

Барселона упустила возможность войти в тройку лидеров. "Каталонцы" делят с Атлетико пятую строчку в турнирной таблице. Но "матрасники" имеют матч в запасе.

Гранада – Барселона видеообзор