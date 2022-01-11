Топовий матч півфіналу Суперкубку Іспанії, у якому зустрінеться Барселона та Реал, розпочнеться о 21:00 за київським часом.
До слова Барселона у меншості втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-3: відео голів
Барселона – Реал: де дивитися
Трансляція поєдинку Барселона – Реал в Україні буде доступна на платформі Megogo.
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Перед матчем
- Барселона жодного разу не програла у п'яти попередніх матчах перед поїздкою до Саудівської Аравії. І тепер це серйозне досягнення каталонського клубу.
- Минулого тижня Барселона насилу виграла у Кубку Іспанії у скромного Лінареса (2:1). Каталонці "витягли" матч у другому таймі, здобувши вольову перемогу.
- Реал тим часом на всіх порах мчить назустріч перемозі в чемпіонаті Іспанії. Навіть зараз, у середині сезону, складно повірити, що в Іспанії комусь вдасться зупинити цю машину.
- На вихідних "Мадрид" легко розібрався з Валенсією (4:1). По два м'ячі забили Карім Бензема та Жуніор Вінісіус. Хто б міг подумати, що вони розриватимуть із такою силою.