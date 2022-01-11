Топовий матч півфіналу Суперкубку Іспанії, у якому зустрінеться Барселона та Реал, розпочнеться о 21:00 за київським часом.

До слова Барселона у меншості втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-3: відео голів

Барселона – Реал: де дивитися

Трансляція поєдинку Барселона – Реал в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем