Топовый матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретится Барселона и Реал, начнется в 21:00 по киевскому времени.

К слову Барселона в меньшинстве упустила победу над Гранадой, не сумев подняться в топ-3: видео голов

Барселона – Реал: где смотреть

Трансляция поединка Барселона – Реал в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем