Іспанська "Барселона" провела перший матч в чемпіонаті. Команда вдома розгромила "Вільярреал".

Барселона – Вільярреал 4:0

Голи: Фаті, 15, 19, Мессі, 35 (пен), Торрес, 45+1 (авт)

Для "Барселони" це був перший офіційний матч в цьому сезоні, відтак дебютна гра для нового наставника команди Кумана. Попри усі скандали, які супроводжували "синьо0гранатових" у це міжсезоння, на атакувальній потужності це мало відзначилося.

Водночас Луїс Суарес оформив дубль у першому ж матчі за "Атлетіко": відео

Ще до перерви у ворота "Вільярреалу" влетіло чотири голи. До двох з них приклався Ансу Фаті. Він забив на 15 та 19 хвилинах, оформивши дубль.

Згодом юного гравця збили у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Мессі.

А коли вже йшов компенсований до першого тайму час, Пау Торрес зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Мессі.

Відеоогляд матчу Барселона – Вільярреал