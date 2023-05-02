Готовят "запасной аэродром": Барселона рассматривает переход азиатскую ЛЧ из-за "дела Негрейры"
Источник:Marca
Испанский клуб Барселона может столкнуться с санкциями УЕФА и Ла Лиги из-за коррупционного скандала. Гранду европейского футбола грозит длительная дисквалификация.
В начале марта в Испании разгорелся скандал вокруг Барселоны. Известный клуб обвиняют в коррупционном деле о подкупе бывшего вице-президента Технического комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. События произошли 7 лет назад.
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Радикальные шаги Барселоны
За коррупционные действия испанскому клубу грозят серьезные санкции со стороны УЕФА и Ла Лиги. "Блаугранас" может получить длительную дисквалификацию в еврокубках. На фоне таких новостей руководство клуба ищет пути обхода санкций и остаться на плаву.
По сообщению СМИ, Барселона рассматривает несколько вариантов на экстренный случай. Один из них – проведение товарищеских поединков, а в другом – попытаться заявиться на Лигу чемпионов Азии, в качестве гостевого клуба. Это дало бы возможность Барселоне получать значительные доходы, несмотря на санкции.
В случае если Ла Лига запретит Барсе выступать во внутреннем чемпионате, клуб рассматривает возможность участия в другой европейской лиге. Окончательное решение будут принимать члены клуба.
В чем обвиняют Барселону
- Негрейра был вице-президентом Технического комитета арбитров Королевской федерации футбола Испании с 1994 по 2018 год.
- Чиновник получал деньги от Барселоны на счета компании DASNIL 95 SL.
- Он составлял отчеты об арбитрах, за которые получил 7,3 миллиона евро. Негрейра консультировал Барселону в период с 2001 по 2018 год.