На початку березня в Іспанії розгорівся скандал довкола Барселони. Відомий клуб звинувачують у корупційній справі про підкуп колишнього віцепрезидента Технічного комітету арбітрів Федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри. Події відбулися 7 років тому.

Читайте також Барселона з 15-річним дебютантом розтрощила Бетіс в матчі Ла Ліги: відеоогляд

Радикальні кроки Барселони

За корупційні дії іспанському клубу загрожують серйозні санкції зі сторони УЄФА та Ла Ліги. "Блаугранас" можуть отримати тривалу дискваліфікацію в єврокубках. На тлі таких новин керівництво клубу шукає шляхи, як обійти санкції та залишитися на плаву.

За повідомленням ЗМІ, Барселона розглядає кілька варіантів на екстрений випадок. Один з них – проведення товариських поєдинків, а в іншому спробувати заявитися на Лігу чемпіонів Азії, в якості гостьового клубу. Це дало б змогу Барселоні отримувати значні прибутки, не зважаючи на санкції.

У випадку, якщо Ла Ліга заборонить Барсі виступати у внутрішньому чемпіонаті, клуб розглядає можливість участі в іншій європейській лізі. Остаточне рішення будуть приймати члени клубу.

В чому звинувачують Барселону