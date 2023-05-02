В начале марта в Испании разгорелся скандал вокруг Барселоны. Известный клуб обвиняют в коррупционном деле о подкупе бывшего вице-президента Технического комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. События произошли 7 лет назад.

Читайте также Барселона с 15-летним дебютантом разбила Бетис в матче Ла Лиги: видеообзор

Радикальные шаги Барселоны

За коррупционные действия испанскому клубу грозят серьезные санкции со стороны УЕФА и Ла Лиги. "Блаугранас" может получить длительную дисквалификацию в еврокубках. На фоне таких новостей руководство клуба ищет пути обхода санкций и остаться на плаву.

По сообщению СМИ, Барселона рассматривает несколько вариантов на экстренный случай. Один из них – проведение товарищеских поединков, а в другом – попытаться заявиться на Лигу чемпионов Азии, в качестве гостевого клуба. Это дало бы возможность Барселоне получать значительные доходы, несмотря на санкции.

В случае если Ла Лига запретит Барсе выступать во внутреннем чемпионате, клуб рассматривает возможность участия в другой европейской лиге. Окончательное решение будут принимать члены клуба.

В чем обвиняют Барселону