Фаны Барселоны перепутали автобус с ПСЖ, забросав собственную команду камнями: огненное видео

Во вторник, 16 апреля, состоялись первые ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/2024. В одном из них Барселона принимала ПСЖ.

В первой игре Барселона одержала неожиданную выездную победу со счетом 2:3. Поэтому с преимуществом в один гол подошла ко второму матчу.

Больше о матче Барселона прощается с Лигой чемпионов: ПСЖ взял реванш у команды Хави и вышел в полуфинал

Фаны едва не побили автобус родной команды

Накануне поединка болельщики каталонского клуба решили вдохновить свою команду и устроили красивые проводы подопечных Хави на стадион "Олимпийский". Именно там Барселона проводит домашние игры, пока их родной "Камп Ноу" на реконструкции.

Фаны "блаугранас" использовали много пиротехники и устроили шествие, чтобы еще раз доказать свою любовь родной команде.

Дорогу к арене осветили сигнальными ракетами, когда Барселона и ПСЖ двигались к стадиону. Однако красивые проводы болельщиков каталонцев прервали беспорядки. Несколько фанов взяли камни и другие предметы, которые были под рукой, и начали их швырять в автобус родной команды.

Болельщики Барселоны на задымленном фоне перепутали автобус своей команды с автобусом французского ПСЖ. Успокаивать дебоширов взялась местная полиция, которая использовала палки и слезоточивый газ.

Видео, как фаны Барселоны забросали камнями автобус своего клуба

Такой перфоменс фанов, отнюдь, не вдохновил команду на победу. Барселона хоть и первой забила, но удаление на 29-й минуте центрбека Араухо сломала все планы хозяев поля. После чего ПСЖ ответил аж четырьмя голами и, несмотря на поражение в первой игре 2:3, пробилось в полуфинал Лиги чемпионов – 6:4.

В следующем раунде ПСЖ поборется с дортмундской Боруссией за выход в финал ЛЧ-2023/2024. В четвертьфинале "шмели" выбили из еврокубков мадридское Атлетико, взяв реванш за поражение в первом матче – 4:2 (5:4 по двум играм).

Ситуация Барселоны в Ла Лиге

Теперь команда Хави сосредоточится на выступлениях в Ла Лиге, где их шансы на чемпионство уже выглядят призрачными. После 31-го тура отставание Барселоны, которая идет второй в таблице, от лидера сезона Реала составляет 8 баллов.

Зато преимущество каталонцев над третьей Жироной составляет 5 пунктов.

Как раз в следующем туре Барселона и Реал сойдутся в Эль-Класико (21 апреля). А вот игра "блаугранас" против Жироны запланирована на 4 мая.