Севілья 10 лютого на власному полі зіграла перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Барселони. Господарі несподівано здобули комфортну перемогу перед виїзним матчем.

Севілья – Барселона 2:0

Голи: Кунде, 25, Ракитич, 85

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Грізманн класним закиданням вивів Мессі віч-на-віч з голкіпером, але переможцем з цієї дуелі вийшов страж воріт Севільї.

Господарі відповіли не менш гостро. Кунде наважився на удар з меж штрафного – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

У середині першого тайму захисник Кунде створив на полі щось неймовірне. Оборонець майстерно обіграв декількох суперників та вийшов сам на сам з тер Штегеном. Його індивідуальний прохід завершився взяттям воріт Барселони – 1:0. Такого початку точно не очікували побачити футболісти каталонського клубу. А цей гол захисника може спокійно претендувати на найкращий результативним постріл Кубку Іспанії.

На цьому футболісти Севільї не зупинились. Потужний удар з дальньої відстані від Паломо у ефектному стрибку парирував воротар.

Команди пішли на перерву за мінімальної переваги господарів. Після відпочинку першими гостроту на полі створили підопічні Хулена Лопетегі. Але удар Ракитича був заблокований захисником. Однак футболісти Севільї апелювали до арбітра, що суперник зіграв рукою. Але суддя був невблаганний та дозволив продовжити гру.

Далі Барселона створила два моменти. Але удари Мессі та де Йонга не стали серйозними загрозами воротам Боно.

Гості набагато активніше діяли на полі. Але всю небезпеку ліквідовував воротар Севільї Боно. Найгостріше було після кутового від каталонців, коли Альба вирішив не подавати у штрафний, а пробити прямо з кутового – воротар в останній момент врятував власні володіння.

Однак наприкінці зустрічі подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Футболісти Севільї класно вибігли у стрімку атаку на ворота Барселони. М'яч на хід отримав ексгравець гостей Ракитич, увірвався у штрафний суперника та потужно пробив під поперечину – 2:0 без шансів для голкіпера. Хорват обіцянку дотримав та не став святкувати взяття воріт колишньої команди.

Барселона таки могла дещо скоротити рахунок. Але майстерний удар Мессі зі штрафного прямо у нижній кут воріт парирував Боно.

У підсумку – 2:0 комфортна перемога Севільї перед другим матчем у Кубку Іспанії.

Севілья – Барселона відеоогляд