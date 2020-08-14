"Барселона" приступила к поискам нового главного тренера, который сменит на посту Кике Сетьєна.

В руководстве клуба уверены, что Сетьен не смог взять под контроль раздевалку "блаугранас" из-за скромных достижений в качестве игрока и тренера. Об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, руководство клуба уже занимается рассмотрением возможных кандидатов на пост главного тренера, среди которых Маурисио Почеттино, Рональд Куман и Хави.

Почему в "Барселоне" недовольны наставником:

речь не только о результатах футбольного клуба, который потерял первую позицию в чемпионате,

речь также об отношениях тренера с футболистами – в лагере команды недовольны методами наставника.

В частности, по информации издания Goal.com, Сетьен покинет "Барселону" после завершения этого сезона. Сохранить работу руководителю поможет лишь получение Кубка чемпионов.

Сейчас "Барселона" в турнире еще не прошла стадию 1/8 финала, где команду ждет ответный матч против "Наполи".