"Барселона" приступила к поискам нового главного тренера: названы кандидаты
"Барселона" приступила к поискам нового главного тренера, который сменит на посту Кике Сетьєна.
В руководстве клуба уверены, что Сетьен не смог взять под контроль раздевалку "блаугранас" из-за скромных достижений в качестве игрока и тренера. Об этом сообщает ESPN.
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По информации источника, руководство клуба уже занимается рассмотрением возможных кандидатов на пост главного тренера, среди которых Маурисио Почеттино, Рональд Куман и Хави.
Почему в "Барселоне" недовольны наставником:
- речь не только о результатах футбольного клуба, который потерял первую позицию в чемпионате,
- речь также об отношениях тренера с футболистами – в лагере команды недовольны методами наставника.
В частности, по информации издания Goal.com, Сетьен покинет "Барселону" после завершения этого сезона. Сохранить работу руководителю поможет лишь получение Кубка чемпионов.
Сейчас "Барселона" в турнире еще не прошла стадию 1/8 финала, где команду ждет ответный матч против "Наполи".