"Барселона" приступила до пошуків нового головного тренера, який змінить на посаді Кіке Сетьєна.

У керівництві клубу впевнені, що Сетьєн не зміг взяти під контроль роздягальню "блаугранас" через скромні здобутки в якості гравця і тренера. Про це повідомляє ESPN.

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За інформацією джерела, керівництво клубу вже займається розглядом можливих кандидатів на посаду головного тренера, серед яких Маурісіо Почеттіно, Рональд Куман і Хаві.

Чому у "Барселоні" незадовлені наставником:

мова не лише про результати футбольного клубу, який втратив першу позицію у чемпіонаті,

мова також про стосунки тренера із футболістами – у таборі команди незадоволені методами наставника.

Зокрема, за інформацією видання Goal.com, Сетьєн залишить "Барселону" після завершення цього сезону. Зберегти роботу керманичу допоможе лише здобуття Кубка чемпіонів.

Наразі "Барселона" у турнірі ще не пройшла стадію 1/8 фіналу, де команду чекає матч-відповідь проти "Наполі".