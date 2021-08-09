Барселона потеряет 137 миллионов евро за Месси

Потеря Лионеля Месси значительно отразится на финансовой состоятельности Барселоны. Футбольный клуб ожидают значительные финансовые потери

Аналитики из Brand Finance подсчитали, что потеря Месси снизит стоимость бренда футбольного клуба Барселона на 11% – с 1,266 миллиарда евро до 1,129 миллиарда евро. Или же на 137 миллионов евро.

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Такое падение произойдет из-за необычайной популярности игрока, который всю карьеру провел в Барселоне. У Месси, например, больше подписчиков в инстаграм, чем у Барселоны – 245 миллионов фолловеров против 99,9 миллиона подписчиков.

"Месси является синонимом Барселоны и был талисманом клуба с тех пор, как он вышел на поле 15 лет назад. Его присутствие в клубе, несомненно, позволило клубу привлечь дополнительных болельщиков, лучших игроков, менеджеров, коммерческие сделки и выиграть трофеи. Его уход может стоить клубу немалую сумму и привести к болезненному снижению стоимости бренда", – рассказал руководитель спортивного направления в Brand Finance Уго Хенсли.

Больше всего Барселона может потерять именно на спонсорских контрактах. Потеря Месси может привести к оттоку рекламодателей или сокращению сумм рекламных контрактов. Риск, связанный с коммерческим доходом, оценивается примерно в 77 миллионов евро.

Еще одна статья доходов, где ожидается значительная потеря – продажа футболок и других сувениров. Ведь футболка с фамилией Месси была одной из самых популярных. Поэтому клуб может недосчитаться 43 миллиона евро. Еще больше из-за этого потеряет Nike, который является техническим партнером Барселоны.

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