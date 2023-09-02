Мощное усиление состава: Барселона на финише трансферного окна подписала двух португальцев

Во всех ведущих футбольных чемпионатах 1 сентября окончилось летнее трансферное окно-2023. Это был последний день, когда клубы могли усилиться и избавиться от игроков, на которых не рассчитывают до наступления зимнего трансферного окна.

Одним из клубов, кто мощнее всего провел последний день на трансферном рынке стала Барселона. Действующий чемпион Испании сделал 2 статусных подписания, которые должны усилить позицию крайнего защитника и разнообразить атакующее звено команды

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Португальский дуэт будет играть на правах аренды

Несмотря на финансовые проблемы в клубе, команда Хави получила две боевые единицы, которые на бумаге выглядят очень перспективно. Речь идет о крайнем защитнике Манчестер Сити Жоао Кансело и его партнере по сборной Португалии – форварде Атлетико Жоао Феликсе.

Оба футболиста будут играть за каталонцев на правах аренды, которая продлится до конца сезона-2023/2024.

Отметим, что вторую половину прошлого сезона Кансело провел в аренде в Баварии, в составе которой стал чемпионом Германии и провел 21 матч во всех турнирах, отличившись одним голом и шестью ассистами. 23-летний Феликс предыдущий сезон также провел в аренде. Он играл вместе с Мудриком в английском Челси, за который сыграл 20 матчей и забил четыре гола.