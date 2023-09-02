Одним із клубів, хто найпотужніше провів останній день на трансферному ринку стала Барселона. Чинний чемпіон Іспанії зробив 2 статусних підписання, які мають підсилити позицію крайнього захисника та урізноманітнити атакуючу ланку команди

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Португальський дует гратиме на правах оренди

Попри фінансові проблеми у клубі, команда Хаві отримала дві нові бойові одиниці, які на папері виглядають дуже перспективно. Мова йде про крайнього захисника Манчестер Сіті Жоао Канселу та його партнера по збірній Португалії – форварда Атлетіко Жоао Фелікса.

Обидва футболісти гратимуть за каталонців на правах оренди, яка триватиме до кінця сезону-2023/2024.

Зазначимо, що другу половину минулого сезону Канселу провів в оренді в Баварії, у складі якої став чемпіоном Німеччини та провів 21 матч в усіх турнірах, відзначившись одним голом та шістьма асистами. 23-річний Фелікс попередній сезон також провів в оренді. Він грав разом із Мудриком в англійському Челсі, за який зіграв 20 матчів та забив чотири голи.

Довідка. Барселона буде суперником Шахтаря в груповому раунді Ліги чемпіонів. Окрім цих двох клубів за право зіграти в 1/8 фіналу також змагатимуться португальський Порту та бельгійський Антверпен. Результати жеребкування усіх груп найпрестижнішого клубного турніру можна переглянути за посиланням.