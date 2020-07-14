Испанская "Барселона" опубликовала фотографию формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

В новой форме клуб решил отказаться от клетчатого формата и вернуться к привычным полоскам синего и гранатового цветов, пишет 24 канал.

На форме будут пять широких полосок – три синие и две гранатовые. Таких же цветов и ширины будут и полосы на рукавах.

Что касается шорт, то они будут синие с узкими полосками гранатового цвета по бокам.

Новая форма "Барселоны" / фото fcbarcelona.com

Техническим спонсором команды и в дальнейшем остается Nike.

Стоит добавить, что мужская и женская команды будут иметь одинаковую форму. Отличаются они лишь титульным спонсором впереди и на рукаве.

Форма женской команды "Барселоны" на следующий сезон / фото: fcbarcelona.com