"Барселона" официально представила форму на новый сезон: фото
Испанская "Барселона" опубликовала фотографию формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.
В новой форме клуб решил отказаться от клетчатого формата и вернуться к привычным полоскам синего и гранатового цветов, пишет 24 канал.
На форме будут пять широких полосок – три синие и две гранатовые. Таких же цветов и ширины будут и полосы на рукавах.
Что касается шорт, то они будут синие с узкими полосками гранатового цвета по бокам.
Новая форма "Барселоны" / фото fcbarcelona.com
Техническим спонсором команды и в дальнейшем остается Nike.
Стоит добавить, что мужская и женская команды будут иметь одинаковую форму. Отличаются они лишь титульным спонсором впереди и на рукаве.
Форма женской команды "Барселоны" на следующий сезон / фото: fcbarcelona.com