Обошлись без трансферов: Барселона опоздала с подписанием игрока на 18 секунд

Испанская Барселона так и не смогла оформить ни одного трансфера этой зимой. Однако каталонский коллектив был очень близок, чтобы подписать хотя бы одного игрока.

Барселона почти подписала защитника Лос-Анджелес Гелакси Хулиана Араухо. Но "сине-гранатовые" опоздали всего на 18 секунд с оформлением трансфера.

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Не успели заскочить в последний вагон

Каталонский клуб в последний день трансферного окна решил таки провернуть хотя бы один зимний переход в свою команду. Но руководство Барселоны опоздало с регистрацией. "Сине-гранатовые" домолились с Лос-Анжелес Гэлакси о переходе 21-летнего Араухо за 5,2 миллиона евро. Хотя ранее сообщалось, что Ла Лига позволила Барселоне управляться только тремя миллионами на трансферном рынке.

Директор Барселоны Матеу Алемани прокомментировал ситуацию. Он надеется на чудо.

Не смогли зарегистрировать этот трансфер, поскольку опоздали на 18 секунд, окно уже закрылось. Возможно, была техническая ошибка, мы еще обсудим это с ФИФА,

– сказал Алемани.

Карьера Хулиана Араухо