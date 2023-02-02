Барселона майже підписала захисника Лос-Анджелес Гелаксі Хуліана Араухо. Та "синьо-гранатові" запізнились всього на 18 секунд з оформленням трансферу.

Варте уваги Курйозний автогол Барселони не врятував Бетіс від поразки: відеоогляд матчу

Не встигли заскочити в останній вагон

Каталонський клуб в останній день трансферного вікна вирішив таки провернути хоча б один зимовій перехід у свою команду. Та керівництво Барселони запізнилось з реєстрацією. "Синьо-гранатові" домоливились з Лос-Анжелес Гелаксі про перехід 21-річного Араухо за 5,2 мільйона євро. Хоча раніше повідомлялось, що Ла Ліга дозволила Барселоні керуватись тільки трьома мільйонами на трансферному ринку.

Директор Барселони Матеу Алемані прокоментував ситуацію. Він надіється на чудо.

Не зуміли зареєструвати цей трансфер, оскільки запізнилися на 18 секунд, вікно вже зачинилося. Можливо, була технічна помилка, ми ще обговоримо це з ФІФА,

– сказав Алемані.

Кар'єра Хуліана Араухо