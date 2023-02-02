Барселона майже підписала захисника Лос-Анджелес Гелаксі Хуліана Араухо. Та "синьо-гранатові" запізнились всього на 18 секунд з оформленням трансферу.
Варте уваги Курйозний автогол Барселони не врятував Бетіс від поразки: відеоогляд матчу
Не встигли заскочити в останній вагон
Каталонський клуб в останній день трансферного вікна вирішив таки провернути хоча б один зимовій перехід у свою команду. Та керівництво Барселони запізнилось з реєстрацією. "Синьо-гранатові" домоливились з Лос-Анжелес Гелаксі про перехід 21-річного Араухо за 5,2 мільйона євро. Хоча раніше повідомлялось, що Ла Ліга дозволила Барселоні керуватись тільки трьома мільйонами на трансферному ринку.
Директор Барселони Матеу Алемані прокоментував ситуацію. Він надіється на чудо.
Не зуміли зареєструвати цей трансфер, оскільки запізнилися на 18 секунд, вікно вже зачинилося. Можливо, була технічна помилка, ми ще обговоримо це з ФІФА,
– сказав Алемані.
Кар'єра Хуліана Араухо
- Мексиканський 21-річний футболіст виступає на позиції правого захисника. У Барселоні ця позиція є проблемною, оскільки у каталонців її перекривають Жуль Кунде, Рональд Араухо (номінально центральні захисники) та Серхіо Роберто. Також команду покинув Ектор Бельєрін, який перейшов у Спортінг.
- Гравець усе своє футбольне життя пробув у структурі Лос-Анджелес Гелаксі. За команду він провів 97 матчів, забив 1 гол та віддав 14 асистів.
- Гравець виступав за молодіжні збірні США ще до U-23. Та змінив їхню команду на свою рідну збірну Мексики, за яку уже провів 3 матчі.