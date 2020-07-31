Каталонська "Барселона" показала всім у якій формі буде виступати у наступному сезоні на виїзних поєдинках.

Клуб опублікував нову форму на своєму офіційному сайті.

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Нетрадиційні кольори

Форма традиційно розроблялась разом зі спортивною компанією Nike і виконана у чорному кольорі. Підкреслимо, що це лише третій випадок в історії каталонського клубу, коли гравці "Барселони" гратимуть у футболках чорного кольору.

Раніше каталонці грали у такій формі у сезоні 2011/12 (виїзний комплект), а також сезоні 2013/14, як резервну форму.

Форма на всі 100% зроблена з перероблених пластикових пляшок.

У таких футболках вболівальники зможуть побачити каталонців у виїзних поєдинках.