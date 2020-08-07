У суботу, 8 серпня, "Барселона" та "Наполі" зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у поєдинку.

Барселона – Наполі: прогноз

У першому матчі "Наполі" зіграв сміливо, ні в чому не поступився фавориту і міг перемагати. Але отримав всього лише нічию – 1:1. При цьому "Барса" повинна бути задоволена тим результатом. За великим рахунком, у каталонців в матчі був всього один справжній гольовий момент.

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Після рестарту чемпіонатів "Барселона" упустила лідерство і програла Ла Лігу мадридському "Реалу". У "Наполі" особливих завдань в Серії А не було, а ось в Кубку команда Гаттузо використовувала шанси і взяла трофей. Як показав той же Кубок, налаштовуватися на великі матчі "Наполі" вміє. Непросто буде "Барсі" і через втрати. Бускетс і Відаль пропустять гру через дискваліфікацію. У "Наполі" лише Манолас не зіграє через пошкодження.

Матч Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" відбудеться у суботу, 8 серпня. Початок зустрічі – о 22:00.

Барселона – Наполі: що прогнозують букмекери

У майбутньому матчі букмекери віддають перевагу господарям: перемога "Барселони" – 1,65, перемога "Наполі" – 5,3. Нічия у цій зустрічі – 4,1.

За останні 12 років "Барселона" виходила щонайменше в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери вважають, що матч "Барселона" – "Наполі" вийде результативним: тотал більше 2,5 м'ячів йде за 1,69, а тотал менше 2,5 м'ячів – за 2,43. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1,09. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1,45.