Такие выступления "красно-белых" привлекают внимание именитых клубов к игрокам Жироны. Одним из тех на кого охотится немалое количество грандов является украинский форвард Артем Довбик.

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Еще один претендент на украинского форварда

По информации испанского портала, Барселона в следующее трансферное окно планирует распрощаться с Робертом Левандовским из-за его высокой зарплаты. Если каталонцам удастся уговорить польского форварда покинуть клуб, то руководство "сине-гранатовых" одним из приоритетных вариантов на его замену считает Артема Довбика.

Украинский нападающий считается хорошим вариантом из-за совокупности экономического и спортивного факторов. Артему Довбику не нужно будет время на адаптацию к чемпионату, он демонстрирует превосходную результативность и экономически является вполне бюджетным для Барселоны, ведь клаусула футболиста составляет 28 миллионов евро.

Сообщается, что окружение украинского игрока уже проинформировано о заинтересованности "сине-гранатовых".

К слову. Барселоне предстоит выиграть серьезную конкуренцию за Артема Довбика. Конкретный интерес к нему имеют также Атлетико и Челси, а еще ряд клубов наблюдает за прогрессом форварда.

Отметим, что 26-летний Довбик сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В этом сезоне он сыграл за Жирону 33 матча, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Следующий поединок "красно-белые" сыграют 13 апреля на выезде против Атлетико Мадрид. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.