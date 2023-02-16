Еще в 2019 году Барселона и Манчестер Юнайтед играли друг против друга в четвертьфинале Лиги чемпионов. До этого в 2009 и 2011 годах они вообще играли в финале Лиги чемпионов (во всех четырех матчах победила Барселона). Теперь же команды согреют в 1/16 финала Лиги Европы.

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Первый матч между Барселоной и Манчестером Юнайтед состоится на стадионе "Камп Ноу". Игра начнется в 19.45.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Барселона – Манчестер Юнайтед. Она будет доступна в этой новости.

Барселона – Манчестер Юнайтед онлайн